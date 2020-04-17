Рига, , 17:12 — REGNUM Из Китая в Ригу доставили четыре миллиона защитных медицинских масок спецификации 3PLY и 18 00 респираторов FFP2. Об этом сообщил председатель правления компании поставщика Lauma Fabrics Эдий Эглиньш порталу Nra.lv.

«Мы благодарим Национальную службу здоровья и министерство иностранных дел Латвии за помощь в оформлении разрешения на вывоз груза из Китая, что нынешних обстоятельствах представляет для себя сложный процесс», — сказал Эглиньш.

По его словам, большая часть груза заказана Национальной службой здоровья (NVD) и предназначена для медицинских учреждений, часть масок и респираторов будет отправлена в Эстонию.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.