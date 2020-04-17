Лондон, , 17:05 — REGNUM Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) опустилась ниже $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов в пятнцу, 17 апреля.

По состоянию на 16:13 мск стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае на биржи ICE в Лондоне снизилась более чем на 10% и составила $17,48 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки опускалась ниже $18 в январе 2002 года.

Тем временем июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели до $27,77 за баррель.