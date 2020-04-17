Бишкек, , 16:54 — REGNUM Численность постоянного населения Киргизии за январь и февраль 2020 года увеличилась на 0,3% или на 18,5 тысячи человек, и достигло 6 млн 542 тысяч человек. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

За два первых месяца текущего года в республике умерло 5 982 человека, в том числе — 398 новорожденных и детей в возрасте до одного года.

Больше всего киргизстанцев проживает в Ошской области — 1 млн 361,1 тысячи человек. На втором месте расположилась Джалал-Абадская область — 1 млн 241,5 тысячи. Третье место досталось киргизской столице, городу Бишкеку — 1 млн 57,2 тысячи.

Затем следуют Чуйская область — 963 тысячи человек, Баткенская область — 538,5 тысячи, Иссык-Кульская область — 497 тысяч и южная столица республики, город Ош — 326,2 тысячи.

Наименьшее количество киргизстанцев проживает на территории Нарынской области — 289,6 тысячи человек и Таласской области — 267,9 тысячи человек.