Бишкек, , 16:44 — REGNUM Международный валютный фонд планирует предоставить правительству Киргизии еще $120 млн (8,96 млрд рублей). Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, передают киргизстанские СМИ.

По словам высокопоставленного чиновника, сейчас идут переговоры об условиях, на которых республика может получить эти деньги.

Также он отметил, что власти Киргизии достигли предварительных договоренностей с представителями руководства Азиатского банка развития о выделении на нужды республики $120 млн (8,96 млрд рублей).

Вопрос о том, получит ли Киргизия эти финансовые средства и на каких условиях, совет директоров АБР должен рассмотреть уже в ближайшее время.