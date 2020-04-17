Москва, , 16:40 — REGNUM В условиях надвигающегося экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса, простым гражданам РФ и непривилегированному бизнесу будет очень тяжело, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По его словам, недавно появившаяся статистика по масштабам потерь китайской экономики показывает, что ВВП КНР упал примерно на 6,8%.

«Но ВВП — это лукавый показатель, так как в нём много самых разных государственных проектов. А есть показатель, который ближе к жизни. Это товарооборот розничной торговли. Так вот он упал на 20%, — сказал Хестанов. — В истории такого просто не было. Если крупным госкомпаниям будет туго, но терпимо, то простым гражданам и непривилегированному бизнесу будет очень тяжело. Иными словами, ожидаемый масштаб спада мировой экономики более-менее сопоставим с Великой депрессией. Для нашей страны особая сложность в том, что при тех ценах, которые есть, почти на 90% упали поступления от экспорта. Это очень чувствительно».

В ближайшее время, как пояснил экономист, властям России придется ослаблять рубль и урезать расходы бюджета. Оба этих действия будет сложно совместить с необходимостью какой-то господдержки бизнеса и граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что 2020 год будет достаточно тяжёлым для мировой экономики.