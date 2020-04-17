Москва, 17 апреля 2020, 16:40 — REGNUM В условиях надвигающегося экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса, простым гражданам РФ и непривилегированному бизнесу будет очень тяжело, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По его словам, недавно появившаяся статистика по масштабам потерь китайской экономики показывает, что ВВП КНР упал примерно на 6,8%.
В ближайшее время, как пояснил экономист, властям России придется ослаблять рубль и урезать расходы бюджета. Оба этих действия будет сложно совместить с необходимостью какой-то господдержки бизнеса и граждан.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что 2020 год будет достаточно тяжёлым для мировой экономики.