Вашингтон, , 16:15 — REGNUM О вероятном снижении объёма продаж iPhone по итогам II квартала заявили в банке Goldman Sachs (США), сообщает 17 апреля Bloomberg.

Соответствующий прогноз дали эксперты, ожидающие падения продаж на 36% по итогам II квартала — по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам же IV квартала падение объёма продаж по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составит два процента — так считают эксперты Goldman Sachs.

Такие ожидания связаны с ситуацией вызванного пандемией экономического кризиса.

Напомним, в США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 671 тысячу, количество летальных исходов — 33,2 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Nissan возобновит выпуск авто в США в середине мая