Москва, , 16:09 — REGNUM Совфед одобрил закон, позволяющий регионам приостанавливать взимание туристического сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. Предполагается, что так они сэкономят на администрировании.

На фоне экономических последствий распространения коронавируса регионам-участникам эксперимента по туристическому сбору дается право принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. Срок приостановления сбора должен утвердить сам регион своим законом.

Эксперимент по курортному сбору действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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