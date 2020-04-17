Париж, , 16:01 — REGNUM Во Франции работники, вынужденные присматривать за детьми, будут получать 84% от чистой заработной платы с 1 мая 2020 года, передает BFM TV.

Известно, что до 30 апреля работникам, вынужденным ухаживать за ребенком, выплачивалась компенсация до 90% от их общей заработной платы. Однако с 1 мая в силу вступит проект частичной безработицы. Поэтому эти работники получат компенсацию, эквивалентную 70% их валовой заработной платы, то есть 84% чистой заработной платы. Компенсацию в 100% получат те, у кого минимальная заработная плата.

«Эта компенсация будет выплачена работнику в день получения выплаты со стороны компании», — уточнили в министерстве здравоохранения Франции.

Мера позволяет избежать сокращения компенсаций для сотрудников, проработавших менее пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции уточнило систему выплат пособий по частичной безработице, которая компенсирует работнику до 70% заработной платы без учёта взносов и отчислений.

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