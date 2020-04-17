Душанбе, , 15:49 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмонпо итогам прошедшего 16 апреля внеочередного оперативного заседания правительства Таджикистана дал несколько поручений главам министерств и ведомств для предотвращения и снижения риска возможных угроз пандемии коронавируса на национальную экономику Таджикистана, сообщаетпресс-служба президента.

Так министерство финансов, налоговый комитет и таможенная служба совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, исполнительными органами госвласти всех областей, городов и районов страны должны будут выработать и предоставить правительству варианты снижения негативного влияния внешних угроз, в том числе пандемии коронавирусной пневмонии, на экономику страны в целом и доходную часть бюджета в частности.

Помимо этого, упомянутые ведомства должны будут предоставить на рассмотрение правительства предложения по использованию дополнительных возможностей и источников для пополнения казны.

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