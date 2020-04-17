Киев, , 15:48 — REGNUM Украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о наступлении второго этапа системного кризиса в энергетике страны — вслед за остановившимися ТЭС и угольными шахтами, за сокращением производства электроэнергии АЭС и ГЭС, «подтянулись» облэнерго с кризисом неплатежей.

Об этом эксперт заявил сегодня, 17 апреля, в эфире украинского телевидения.

Специалист констатировал, что украинские облэнергокомпании продержались на карантине ровно месяц.

«Первые расчеты за электроэнергию показали, что дальнейшее падение без восстановления работы будет плачевным. Убытки облэнерго — а точнее, недополучение средств за поставленную электроэнергию — могут достичь ориентировочно 10 млрд грн», — прогнозирует Корольчук.

По его словам, уже сейчас практически все облэнерго страны констатировали провал платежей до 40−50%, и последствия не заставят себя ждать.

«Самая маленькая проблема — это банальная неспособность облэнерго платить зарплату своим работникам и отсутствие средств на ремонт. Отключение электроэнергии, скачки напряжения и многодневные ремонтные работы — это может ждать рынок Украины уже с мая месяца», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что назначенная накануне и.о. главы минэнерго Украины Ольга Буславец сегодня заявила, что ситуация в украинской энергетике действительно кризисная, и пообещала в течение недели представить план действий для спасания отрасли.