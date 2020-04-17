Джакарта, , 15:49 — REGNUM 17 апреля глава координационного совета по инвестициям Индонезии посетил строительную площадку Hyundai Motor и южнокорейскую швейную компанию, чтобы узнать с какими трудностями сталкиваются компании во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, утром Бахлил Лахадалия посетил строительную площадку южнокорейской автомобилестроительной компании, расположенной в Бекаси провинции Западная Ява, где встретился с представителями компании и пообещал, что введённые правительством карантинные меры, не отразятся на графике строительства.

Известно, что Hyundai Motor начали строительство завода в конце прошлого года и планирует завершить его к концу 2021 года.

В свою очередь, руководство компании обратилось к представителю Индонезии с просьбой оказать содействие в выдаче виз 180 южнокорейским рабочим, которые не могут въехать в страну из-за запрета на въезд.

Позднее глава координационного совета по инвестициям Индонезии посетил индустриальный комплекс в Джакарте, где расположено южнокорейское швейное предприятие. Он выслушал жалобы сотрудников, а также согласился с трудностями сохранения дистанции между сотрудниками в один метр в связи с производственно-техническими условиями.