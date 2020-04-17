Токио, , 15:45 — REGNUM Японская компания Nissan из-за эпидемии коронавируса приняла решение о переносе восстановления производства на своем американском предприятии на середину мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Между тем некоторая часть работы, которая необходима для ведения бизнеса, все же будет вестись в Соединенных Штатах. При этом будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности.

Работа на автопредприятии Nissan в США также может быть возобновлена раньше срока в случае благоприятной эпидемической ситуации в стране.

Напомним, из-за коронавируса руководство японского автоконцерна Nissan Motor решило продлить приостановку работы своих заводов в Соединённых Штатах до середины мая текущего года.

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