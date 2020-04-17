Киев, , 15:34 — REGNUM Украина в случае возобновления сотрудничества с МВФ ожидает до конца года получить от фонда всего порядка $4 млрд.

Об этом в эфире украинского телевидения сообщил 17 апреля народный депутат от «Слуги народа», глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Депутат предположил, что первый транш составит до $2 млрд и получить его Киев сможет в мае.

ИА REGNUM напоминает, что ключевыми условиями возобновления кредитования Украины со стороны МВФ были принятие закона о продаже земли и так называемого «антиколомойского» закона, запрещающего возврат «Приватбанка» структурам олигарха.

Раде осталось принять второй документ в целом, но сделать это будет непросто, поскольку после первого чтения к нему подали более 16 тыс. поправок.

Власти Украины, в частности президент Зеленский, неоднократно утверждали, что выплаты от МВФ могут составить более 10 млрд долларов, и эти кредиты якобы спасут экономику страны. В мае Киев должен выплатить МВФ по старым кредитам более 5 млрд долларов.