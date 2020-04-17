Париж, , 15:33 — REGNUM Парижская фондовая биржа резко выросла на 2,77% после открытия торгов в пятницу, 17 апреля 2020 года, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что сегодня, в 9 часов утра индекс CAC 40 (среднее значение по капитализации крупнейших компаний на Парижской бирже) вырос на 120,76 пунктов до 4 470,92.

Известно, что накануне индекс потерял 0,08%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр предупредил, что восстановление после кризиса может быть медленным.

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