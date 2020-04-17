Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors объявил о начале продаж рестайлингового семиместного вседорожника Chevrolet Blazer нового поколения. Об этом заявил генеральный директор завода Chevrolet SAIC GM Скотт Лоусон в прямом эфире корпоративного телевидения.

В своём обращении Лоусон сказал, что среднеразмерный внедорожник Blazer выводит Chevrolet в один из самых быстрорастущих сегментов рынка.

«Он будет отвечать всем потребностям и индивидуальным предпочтениям местных потребителей благодаря своему молодому и спортивному стилю, модному интерьеру и передовым технологиям», — отметил гендиректор SAIC GM.

Модернизированное авто оснащено тремя рядами кресел и семью посадочными местами. Для этого автопроизводителю пришлось увеличить машину на 137 мм, до 4 999 мм. При этом колесная база осталась прежней — 2 863 мм.

Под капотом рестайлинговой модели установлен двухлитровый турбированный агрегат мощностью 230 «лошадей». Он сочетается с 9-скоростным автоматом и полным приводом.

Напомним, в начале апреля текущего года компания General Motors объявила о начале продаж в Китае рестайлинговой модели Chevrolet Monza.

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