Киев, , 15:18 — REGNUM На следующее заседание правительства Украины вынесут проект распоряжения, который предусматривает ревизию госкомпании «Нафтогаз».

Об этом сообщило 17 апреля издание «Украинский капитал», в распоряжении которого есть копия проекта распоряжения.

Согласно документу, отмечает источник, в «Нафтогазе» планируют найти дополнительно до 30 млрд грн прибыли.

В материале говорится, что энергетическая госкомпания должна обеспечить доступ ко всем необходимым документам, при этом ревизия коснется всех дочерних компаний «Нафтогаза».

От «Нафтогаза» и правительства Украины официальных комментариев по поводу этой информации в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что накануне правительство Украины в обход Рады назначило и. о. министра энергетики страны — Ольгу Буславец. В своем первом заявлении министр подтвердила наличие серьезного кризиса в энергетике страны и пообещала план действий в течение недели.