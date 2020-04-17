Калуга, , 15:04 — REGNUM Компания Volkswagen Group Rus 27 апреля частично восстановит выпуск авто на калужском автозаводе. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе компании.

В Volkswagen Group Rus уточнили, что возобновление производства будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер безопасности в условиях распространения коронавируса.

«Тем не менее, для поддержания достаточного уровня объемов производства, работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами, должна быть разрешена», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта немецкий концерн Volkswagen приостановил производство автомобилей на калужском заводе на две недели, что было связано с недостатком поставляемых компонентов с автозаводов Европы.

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