Сухум, , 14:54 — REGNUM Торгово-промышленная палата (ТПП) Абхазии обратилась к и. о. президента Абхазии Валерию Бганбе с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот предприятиям, пострадавшим от карантинных мер, введенных в республике. Обращение 17 апреля было размещено на сайте организации.

«ТПП просит утвердить список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса для получения адресной поддержки в виде предоставления налоговых «каникул», — говорится в обращении.

В палате также предложили продлить действие Декрета о мерах поддержки предпринимательства, снизить размер налогов во внебюджетные фонды, временно отменить арендную плату за госсобственность, временно отменить выплату НДС или предоставить отсрочку по его оплате и ряд других мер.

По мнению представителей ТПП, помощь предпринимателям Абхазии сыграет положительную роль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с конца марта действует режим чрезвычайной ситуации для защиты населения от коронавируса. Деятельность на многих предприятиях остановлена, жителям республики предписано находится дома.

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