Брюссель, , 14:48 — REGNUM В марте в странах Евросоюза было продано 412 новых машин Lada — это на 60,2% ниже показателя продаж аналогичного периода прошлого года. Об этом 17 апреля сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Стоит отметить, что отрицательная динамика продаж автомобилей АвтоВАЗа наблюдается на европейском авторынке уже третий месяц подряд. Всего за первый квартал 2020 года на этом авторынке было продано 534 автомобиля Lada — это на 55,7% меньше, чем год назад.

Напомним, год назад АвтоВАЗ перестал поставлять автомобили в страны ЕС в связи с ужесточением экологических норм. При этом в компании могут вернуться на европейский рынок с новой моделью внедорожника Lada 4×4.

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