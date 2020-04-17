Стокгольм, , 14:46 — REGNUM Для Швеции опасность кризиса, вызванного коронавирусной инфекции, состоит в том, что большее количество жителей страны становятся более «ксенофобскими» и националистически настроенными. Так оценил ситуацию в стране бывший премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт. Об этом 17 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

На днях бывший премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт дал интервью о складывающейся ситуации в стране с коронавирусом, который продолжает распространяться и забирать многие человеческие жизни.

Рейнфельдт отметил, что все кризисы, так или иначе, способствуют переменам — как добрым, так и плохим. Например, по его оценкам, коронавирус подтолкнет больше людей к использованию информационных технологий. В то же время у массового перехода в онлайн есть и негативные стороны.

«Одна из проблем с цифровизацией заключается в том, что она увеличивает социальную дистанцию, мы все больше и больше остаемся дома изолированными, нам меньше приходится путешествовать и встречаться с другими людьми. Есть риск того, что это подтолкнет тенденцию страха перед тем, что находится вне пределов нашего жилища, перед другими людьми, то есть приведет к ксенофобии», — сказал он.