Москва, , 13:55 — REGNUM В марте выручка с продажи машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) у Toyota в России составила 18,76 млрд рублей. Об этом 17 апреля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, Toyota заработала на кроссоверах и внедорожниках в России больше всех среди автокомпаний, представленных в РФ.

Вторую строчку по величине выручки в SUV-сегменте занимает южнокорейская компания Hyundai. В марте дилеры марки продали авто данного сегмента на сумму в 17 млрд рублей. В свою очередь немецкий бренд BMW заработал в тот же месяц на продаже своих SUV в РФ около 15 млрд рублей, а корейский автопроизводитель Kia — 13 млрд рублей.

Напомним, всего за март 2020 года покупатели в России приобрели машин сегмента SUV на сумму в 166,6 млрд рублей.

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