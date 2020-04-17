Киев, , 13:14 — REGNUM Последствия пандемии коронавируса нанесут экономике Украины больший урон, чем экономике мира в целом, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, в 2020 году экономика Украины упадёт на 4,2%, а инфляция ускорится с 4,2% до 7%. В 2021 году экономика Украины вырастет на 2,4%, а инфляция замедлится до 5,9%.

Уровень безработицы на Украине в 2020 году составит 9,4%, а позже снизится до 9,1%. Основным риском для украинской экономики является продолжение и усиление карантинных мер против коронавируса, считают эксперты.

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика в 2020 году сократится на 3%.

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