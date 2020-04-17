Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM В Ростовской области ожидается всплеск безработицы. Только за последние десять дней в службу занятости населения поступило 10 тыс. заявлений от жителей, потерявших работу. Об этом на брифинге сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Необходимо обращать внимание на динамику прироста, которая сейчас появляется. По некоторым оценкам, с 6 по 16 апреля на регистрацию в центры занятости в дистанционном режиме поступило более 10 тыс. заявлений. В ближайшее время мы предполагаем рост численности безработных. Оценки самые разные. По некоторым из них, мы можем иметь до 3 тыс. заявлений в день», — уточнил глава региона.

Голубев отметил, что власти стараются минимизировать потери экономического сектора, который уже пострадал от распространения коронавируса. Особое внимание будет уделено предприятиям, которые в ближайшее время могут высвободить своих работников. В их числе 145 организаций, которые в течение трёх месяцев планируют сократить почти 4 тыс. сотрудников.