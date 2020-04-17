Киев, , 12:56 — REGNUM И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец обещает в течение недели подготовить перечень неотложных мер в энергетическом секторе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 апреля.

Буславец подтверждает, что Украина в настоящий момент переживает один из крупнейших кризисов за всю свою историю, «и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей».

«Решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности, и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень неотложных мероприятий, в которых нуждается энергетика», — заявила и.о. министра.

По ее словам, эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирование сектора энергетики.

ИА REGNUM напоминает, что с 4 марта в правительство Украины не удавалось назначить министра энергетики. 16 апреля кабмин поставил своим распоряжением поставил руководить ведомством в статусе и.о. Ольгу Буславец — такая схема обычно применяется, когда за кандидата на министерский пост категорически не хватает голосов в Раде.

15 апреля глава фракции «Слуга народа»Давид Арахамия заявил, что в энергетике Украины сейчас «сумасшедший кризис», и очень не хватает лица, принимающего решения.

Эксперты особо выделяют проблемы в угольной отрасли энергетики, и, соответственно, генерации электроэнергии, которые возникли после разрешения на импорт угля и электроэнергии из России (работало с осени 2019 года, сейчас уже аннулировано).