Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Производство сенсорных кнопок, которые позволяют вызвать лифт без контакта с поверхностью, начали в Грузии. Об этом 17 апреля сообщает производитель Sensor. ge на своем сайте.

Сообщается, что кнопки выпускаются для лифтов, светофоров на пешеходных переходах и банкоматов. Для того чтобы кнопки срабатывали, не нужно касаться поверхности, а достаточно поднести к ним руку на расстояние нескольких миллиметров. Таким образом, исключается один из способов передачи коронавируса.

Стоит отметить, что компания победила в конкурсе на получение грантов, который объявило Агентство инновации и технологии минэкономики Грузии. На запуск производства было выделено 15 тыс. лари (около $4,7 тыс.).

В первую очередь кнопки будут доставляться в медицинские и государственные учреждения. Первые 200 изделий производитель обещает поставить бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии отмечается резкий рост числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. На 17 апреля в стране зарегистрировано 370 инфицированных новым вирусом.