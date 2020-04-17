Москва, , 12:32 — REGNUM По итогам марта 2020 года самым покупаемым в России автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) китайской марки стал Haval F7. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период российские дилеры реализовали 906 моделей Haval F7.

Второе место по популярности среди китайских внедорожников в марте занял автомобиль Chery Tiggo. Его продажи составили 716 моделей, что более чем в 10 раз больше, чем в марте прошлого года. Тройку лидеров замыкает кроссовер Geely Atlas. В марте его приобрели 669 российских автолюбителей — на 34% больше, чем год назад.

Четвертое и пятое места среди самых продаваемых китайских моделей сегмента SUV занимают соответственно Haval H6 (384 ед.; — 8%) и Changan CS35 (369 ед.; + 685%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в марта 2020 года на автомобильном рынке России было куплено на 62% больше машин китайских брендов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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