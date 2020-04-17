Киев, , 12:28 — REGNUM У людей на Украине заканчиваются деньги, а безработица растет каждый день, заявил 17 апреля украинский политолог Сергей Быков, комментируя текущую ситуацию в стране.

Эксперт сослался на оценку торгово-промышленной палаты, специалисты которой подсчитали, что без работы на Украине уже остались 2,5—2,8 млн человек.

«Это около 15% — самый высокий показатель в истории страны», — отмечает Быков.

Эксперт добавляет, что второй ключевой для Украины вызов — надвигающийся всемирный продовольственный кризис.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда на майские люди будут, как бобры, грызть корни деревьев, а не жарить шашлыки. В буквальном смысле слова. Сейчас нужно не о микробизнесе думать, а как подготовить госрезерв, чтобы людям раздавать продуктовые наборы», — отмечает политолог.

Комментируя решение власти о выплатах из госбюджета ряду категорий граждан, Быков заявил:

«Можно, конечно, раздать людям по сто или тысяче гривен. Но какой в этом толк, если к вечеру за буханку хлеба придется отдать 100 грн вместо 20?«

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же министерство экономики Украины сообщило, что количество зарегистрированных безработных в стране по состоянию на 16 апреля выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Сообщается, что с начала общенационального карантина, то есть с 12 марта, в службе занятости зарегистрировались 89,2 тыс. безработных.

Отметим, что власти страны ждут общего роста безработицы по итогам нынешнего года на уровне порядка 10%.