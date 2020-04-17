Сеул, , 12:19 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса шесть из десяти жителей Южной Кореи работают удаленно. Об этом сообщает KBS со ссылкой на компанию непрерывного образования Hunet.

Согласно результатам опроса, проведенного с 10 по 13 апреля среди 636 человек, 41,8% опрошенных сообщили, что работают в удалённом режиме на протяжении одной-двух недель, 19,4% — менее недели, 16,3% — две-три недели, 13,3% — больше одного месяца, 9,2% — три-четыре недели.

Известно, что 82,7% респондентов перешли на другой режим работы в соответствии с решением руководства компании, 32,7% — из-за обеспокоенности по поводу вероятности заражения, 14% — из-за необходимости ухода за детьми, 1% — из-за самоизоляции.

Тем не менее, 52,5% респондентов среди не имеющих возможность работать удалённо, сообщили, что не имеют данную возможность из-за специфики своей работы, 41% — из-за отсутствия соответствующего решения со стороны руководства.

46,9% респондентов положительно оценивают удалённый график работы, считая его эффективным.