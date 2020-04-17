Пекин, , 12:04 — REGNUM Несмотря на последствия эпидемии коронавирусной пневмонии, в Китае не наблюдается существенного оттока работающего в стране иностранного капитала, сообщает 16 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Быстрое завершение эпидемии, с которой власти справились за два месяца, побудило инвесторов сохранить оптимистичный настрой по отношению к КНР и уверенность в долгосрочном характере позитивных тенденций развития страны.

Гао Фэн отметил, что ни одна из стран мира не в состоянии самопроизвольно изменить структуру мировой экономики и действующие в ней цепочки взаимных связей. Китай, по его словам, продолжит распахивать двери для окружающего мира, расширять доступ к рынкам, содействовать либерализации мировой торговли и инвестиций, а также упрощению связанных с ними бюрократических процедур и ограничений.

Сообщается, что к 14 апреля в Китае восстановлены более 70% производственных мощностей с иностранным участием, и позитивная динамика этого показателя сохраняется.

Данные министерства коммерции позволяют установить, что из-за вспышки эпидемии объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР в первые три месяца 2020 года сократился почти на 11%. Однако уже в марте этот процесс существенно замедлился по сравнению с февралём. В то же самое время, за период с января по март более чем на 15% по сравнению с показателями 2019 года вырос объём прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичный сектор.