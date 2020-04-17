Киев, , 11:57 — REGNUM Хроника пикирующего бомбардировщика — именно так можно назвать сводку государственного казначейства Украины относительно бюджетных поступлений, которые обеспечиваются таможней, заявил 17 апреля украинский экономист Алексей Кущ, анализируя проблемы с наполнением бюджета.

Эксперт напоминает, что по официальным данным, в январе-марте 2019-го года таможня собрала 75,6 млрд грн, на январь-март 2020-го был определен план в 85,1 млрд грн.

«По факту бюджет получил от таможни всего 65,3 млрд грн, провалившись и в части отклонения от показателей прошлого года (минус 10,4 млрд грн или — 13,7%), так и части выполнения плана сборов в текущем году: минус 19,9 млрд грн или — 23,3%. Но в миллиардах выходит не очень наглядно, поэтому попробуем более образно: недополучение таможней почти 20 млрд грн в сравнении с планом — это выплата двух тысяч гривен всем пенсионерам, получающим менее пяти тысяч в месяц», — заявил Кущ.

Он задается вопросом, думает об этом главный таможенник страны, «когда отправляется на очередную закрытую вечеринку?»

«Думаю, вряд ли. Тут уже и гривна девальвировала, но карантин пришел… Зато о детенизации контрабанды, которая могла бы с лихвой перекрыть оба негативных фактора, по прежнему, лишь говорят: результатов в виде улучшения системных показателей мы не видим, так все по мелочам ловят», — заявил специалист.

Кущ делает вывод, что на Украине существуют «табуированные» должности, на которых руководитель может делать все, что хочет — «точнее сказать, может, условно говоря, вообще ничего не делать и ему за это ничего не будет».

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские СМИ выяснили, что глава таможенной службы Украины Максим Нефедов, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 300% оклада за «интенсивность труда» и еще по 300% оклада за «выполнение особо важной работы». С 1 марта 2020 г. все разрешения на начисление премий руководством подотчетных минфину центральных органов власти были приостановлены.

30 марта Верховная рада Украины приняла изменения в бюджет, которыми в том числе увеличила дефицит бюджета в три раза — с 98 млрд грн до 298 млрд грн.