Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Одна из крупнейших газораспределительных компаний в Грузии SOCAR Georgia Gas понизила стоимость газа для хлебозаводов и пекарен. Об этом 16 апреля рассказала журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает агентство Report.

Как сообщила глава экономического ведомства, цена одного кубометра голубого топлива для хлебозаводов и пекарен снижена с 86 до 76 тетри (около 18 руб.). Она отметила, что эта скидка позволит избежать подорожания хлеба в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с марта действуют строгие меры по защите населения от коронавируса. Из-за этого остановлены многие предприятия, компании увольняют сотрудников, чтобы не платить им зарплату во время простоя.

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