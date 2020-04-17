Ташкент, , 11:34 — REGNUM Работникам бюджетной сферы в Узбекистане приостановят выплаты из фонда материального стимулирования с 16 апреля по 1 октября. Об этом 17 апреля сообщили в министерстве юстиции республики.

Правительство Узбекистана приняло постановление о стабильности бюджета и оптимизации расходов. Приостановка выплат и спецфонда не распространяется на медработников, а также сотрудников детских домов.

Кроме того, до 1 июня в бюджетных организациях Узбекистана приостановят выплаты, связанные с капитальным ремонтом. Средства, запланированные на второй квартал 2020 года, сократят или переведут на вторую половину года.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует замедление темпов развития экономики Узбекистана — по итогам 2020 года ВВП республики вырастет всего на 1,6%, тогда как в 2019 году этот показатель составил 5,6%.

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