Москва, , 11:43 — REGNUM С 1 по 14 апреля текущего года дилеры компании Chery приняли через онлайн-магазин свыше 100 обращений от потенциальных покупателей. Об этом сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

Из общего числа обратившихся через онлайн-магазин Chery 45 клиентов забронировали автомобиль. С 11 покупателями была согласована доставка машины к дому уже на апрель текущего года. Остальные покупатели Chery получат машины в дилерском центре после карантина.

«Сотрудники онлайн-магазина готовы в любой день провести онлайн-презентацию автомобиля, проконсультировать о вариантах приобретения, учитывая индивидуально ситуацию каждого потенциального клиента», — заявили в автокомпании.

Представитель бренда подчеркнул, что все модели прежде чем попасть к клиенту проходят процедуру дезинфекции. Только после этого организуется доставка кроссоверов Chery к клиенту на дом.

Ранее стало известно, что компания АО «Чери Автомобили Рус» объявила в России об увеличении сроков проведения регламентного технического обслуживания до конца мая текущего года для автомобилей компании, срок ТО которых истекает в период с 28 марта по 30 апреля.

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