Москва, , 11:29 — REGNUM Общество начало адаптироваться к новым условиям на фоне коронавирусной эпидемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.

«Смягчение ограничительных мер в регионах, где это позволяла эпидемиологическая ситуация, и адаптация компаний и населения к новым условиям обеспечила на прошлой неделе не только стабилизацию, но даже некоторый подъём экономической активности в сравнении с предшествующей неделей», — заявила Набиуллина.

«Это мы видим по некоторому восстановлению потребления электричества и некоторому росту финансовых потоков», — подчеркнула она.

Отставание финансовых потоков от нормального уровня сократилось примерно на 10 процентных пунктов, отметила она, а расходы населения на потребительские товары немного выросли, хоть и остаются на пониженном уровне.