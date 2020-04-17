Москва, , 11:27 — REGNUM «Почта России», которая в апреле 2020 года объявила закупку с начальной ценой почти 259 млн рублей на организацию служебных командировок и сопутствующих услуг, включая зарубежные, отказалось от неё на фоне пандемии. Закупка была отменена «извещением об отказе от проведения закупки № 32 009 054 802», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион планировалось провести 28 апреля 2020 года «для нужд аппарата управления АО «Почта России». В проекте контракта указано, что исполнитель должен был организовать обслуживание в VIP-залах аэропортов и железнодорожных вокзалов России и зарубежья. Закупка с начальной стоимостью 258 744 245,7 рубля включала оформление авиа и ж/д билетов, справок о совершенных перелетах, услуги проживания в гостиницах на территории России и за её пределами, а также визовую поддержку и транспортные услуги.

Планировалось, что аппарат управления «Почты России» в течение двух лет посетит регионы России, СНГ, страны Прибалтики и иные территории.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В течение марта-апреля многие страны ограничили въезд на свои территории, Россия также не стала исключением.