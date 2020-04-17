Москва, , 11:19 — REGNUM 2020 год станет очень тяжёлым для мировой экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.

«Однако в любом случае в целом год для мировой экономики будет достаточно тяжёлым. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008−2009 годов», — заявила Набиуллина.