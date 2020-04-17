Нур-Султан, , 11:17 — REGNUM Предприниматели Казахстана 32 тыс. раз обратились с различными жалобами и предложениями по улучшению их работы в условиях чрезвычайного положения. Об этом 17 апреля заявил замглавы правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ербол Устемиров на брифинге.

По его словам, более 74% обращений посвящено проблеме занятости, 54% — бессрочному отпуску работников или сокращению рабочего дня, 20% предпринимателей заявили о необходимости сокращения работников, а 86% — пожаловались на ухудшение финансового положения.

Устемиров добавил, что все обращения проанализированы. Это позволило учесть все предложения и сформировать меры, которые помогут выжить бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 1,35 млн жителей Казахстана и 10 тыс. предпринимателей получили отсрочки по выплатам кредитов.

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