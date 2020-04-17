Москва, , 11:19 — REGNUM Стоимость всех, представленных в России моделей китайский компании Changan, выросли на 0,6−4,5%. Об этом сообщается на сайте «Цена авто».

Таким образом, машины марки подорожали на 10−50 тыс. рублей. При этом учитываются только рекомендованная стоимость авто без учета акций и спецпредложений.

Меньше всего подорожали кроссоверы Changan CS35. Теперь их стоимость составляет от 879 900 рублей, что на 10 тыс. рублей больше, чем до повышения. А вот цена на топовую конфигурацию составляет теперь свыше одного миллиона рублей — 1 009 900 рублей.

Самое большое повышение цен получили рестайлинговый CS75 и CS35Plus. Их стоимость выросла на 50 тыс. рублей. Кроме того, на 30 тыс. рублей стал дороже среднеразмерный кроссовер CS55.

Ранее стало известно о появлении у российских дилеров первых экземпляров кроссовера Changan CS75 FL.

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