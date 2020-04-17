Москва, , 11:16 — REGNUM На Западе наблюдается тенденция к ослаблению ограничительных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.

«Среди положительных сигналов глобальной экономики отмечу появившиеся сообщения, что часть стран в Европе, а также США приступают к некоторому смягчению ограничительных мер или хотя бы задумываются об этом. Когда это перерастёт в тенденцию, мировая экономика перейдёт к восстановлению», — заявила Набиуллина.