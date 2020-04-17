Москва, , 11:14 — REGNUM Соглашение ОПЕК+ поможет восстановить баланс спроса и предложения на рынке нефти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.

«Пока ещё не произошла их стабилизация, масштабное соглашение ОПЕК+ по ограничению добычу должно способствовать более скорому восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Но на этой неделе цена на нефть марки Urals вновь снижалась до 15−16 долларов США за баррель», — заявила Набиуллина.