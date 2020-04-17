17 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Возвращение в Молдавию десятков тысяч мигрантов подобно занесенному на страной топору палача — остановить уже невозможно, но следует изо всех сил попытаться изменить траекторию его падения. И справляться с этой задачей молдавскому истеблишменту, очевидно, придется самостоятельно.

Марина Драгалин, , 11:14 — REGNUM Один из побочных эффектов пандемии новой коронавирусной инфекции — возвращение молдавских трудовых мигрантов на родину. Не об этом ли долгое время мечтали власти Молдавии? К чему приведет всплеск возвратной миграции и готова ли страна к его последствиям, разбиралась эксперт RTA Марина Драгалин.

Экономика Молдавии Point.md

Общеизвестно, что масштабы миграции из Молдавии достигают колоссальных значений. Республика последние 15 лет находится в топе стран, теряющих население, — за время независимого существования государства миграция «съела» треть активной рабочей силы. По статистике, в поисках лучшей жизни Молдавию ежедневно покидает в среднем 100 человек, а это более 30 тысяч в год.

Неудивительно, что возвращение мигрантов — неизменный атрибут популистских политических программ. Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в том числе и в рамках международных проектов, особого прогресса в том, чтобы вернуть граждан на родину не отмечалось. История с возвращением части молдавского населения румынского гражданства только придала оттоку новый импульс.

И хотя у миграции в целом есть ряд положительных эффектов, Молдавия сталкивается в основном с ее негативными последствиями. Дошло до того, что молдавские власти прогнозировали в текущем году серьезную нехватку рабочей силы для строительства дорог и приняли меры по содействию иммиграции — была обновлена правовая база и упрощен режим получения виз. На сегодняшний день удалось привлечь порядка семи тысяч иностранных трудовых мигрантов.

Однако не зря советуют быть аккуратнее в своих желаниях — ведь они могут осуществиться. Так и произошло, и для этого даже не потребовались особые усилия со стороны властей. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в странах Европы привел к стремительной возвратной миграции. С начала эпидемии в Молдавию вернулись десятки тысяч молдаван, в основном из Италии и Франции.

Разрастающаяся на территории Молдавия эпидемия пока жесткой хваткой удерживает всеобщее внимание. Когда ситуация выровняется, стране придется встретиться лицом к лицу с очередной проблемой, пусть не такой острой, но имеющей гораздо более долгосрочные и пагубные для государственной системы последствия — с тысячами вернувшихся трудовых мигрантов.

Массовое возвращение граждан поднимает целый комплекс проблем.

Прежде всего, это вопрос трудоустройства. Как бы цинично это не звучало, но коронавирус вместе с жизнями пожилых европейцев уносит и рабочие места трети молдавских трудовых мигрантов.

Яркий пример — первая заразившаяся коронавирусом гражданка Молдавии, которая вернулась домой после смерти подопечной от COVID-19. Половина молдавских гастарбайтеров занята в сфере строительства, которая в ближайшее время радовать ростом точно не планирует. Рабочие же места внутри самой Молдавии есть, но они зачастую узкоспециализированные, низкооплачиваемые или временные.

Вторая проблема — значительное сокращение денежных переводов, которые несколько десятилетий поддерживают жизнь в стране и составляют порядка 20−25% ВВП. Только в 2019 году их объем из-за рубежа в пользу физических лиц составил более 1,22 млрд долларов США. Рабочие места за рубежом — источник средств к существованию не только самих трудовых мигрантов, но и их близких.

Сокращение семейного бюджета наиболее остро повлияет на стариков и молодых. Пожилые люди при падении доходов семьи не смогут получать должный уровень медицинского обслуживания, питания и проживания (пресловутое отопление зимой), что неизбежно приведет к повышению уровня смертности в старшей возрастной группе.

Молодые люди будут вынуждены менять планы по приобретению профессионального или высшего образования на низкооплачиваемую работу, по сути, замыкая круг бедности и миграции. Принимая во внимание тот факт, что в Молдавии почти четверть населения уже живет за чертой бедности, даже по самым оптимистичным прогнозам население страны ждут очень тяжелые времена.

Еще один важный аспект возвращения граждан — стрессовые нагрузки на все системы государства. В частности, прибывшие увеличат «пресс» на и без того неукомплектованный медицинский и социальный персонал, потребуют дополнительных расходов на выплаты пенсий и пособий (по безработице, например). Первой проверке на прочность в ближайший месяц подвергнется система здравоохранения, когда эпидемия в Молдавии войдет в полную силу.

Возвращение мигрантов подобно занесенному на страной топору палача — остановить уже невозможно, но следует изо всех сил попытаться изменить траекторию его падения. И справляться с этой задачей молдавскому истеблишменту, очевидно, придется самостоятельно. Общая рецессия экономики на фоне пандемии, ситуации на рынке нефти и локальных периферийных конфликтов крупных держав явно сократит возможности международных партнеров республики.

К сожалению, времени и возможностей у молдавских властей для развития и обеспечения роста экономики практически нет, особенно в условиях мирового карантина. Необходимо осознать, что шансов что-то исправить фактически нет, и пора переходить от популистских заявлений к разработке реальных и прагматичных мер по минимизации последствий всего комплекса событий января-марта 2020 года.