Москва, , 11:10 — REGNUM В России волатильность на финансовых рынках возросла, хотя и не достигла уровня марта 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.

«На российском финансовом рынке волатильность тоже повысилась, но тоже намного меньше, чем в марте. Коррекция коснулась и валютного курса, и рынка акций. Доходности ОФЗ на коротком конце несколько возросли, на длинном — существенно не изменились», — заявила Набиуллина.

На неделе нерезиденты осуществляли небольшие чистые покупки ОФЗ — их доля практически не изменилась, осталась около 31%, отметила председатель Банка России.

«В размещение облигаций Минфином на 97 млрд рублей участвовали как локальные инвесторы, так и нерезиденты, доля которых составила 26%», — пояснила она.