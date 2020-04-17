Москва, 17 апреля 2020, 11:07 — REGNUM Прямые безвозмездные выплаты предприятиям лучше помогут малому бизнесу, нежели меры, утвержденные ранее (отсрочка налогов, перенос платежей), ведь у малого бизнеса, у отличие от крупного, чаще всего нет необходимой подушки безопасности, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 17 апреля, директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев.
«Общее образование»
Новые меры поддержки экономики больше подходят малому бизнесу — эксперт
«Очень важно, что в новом комплексе мер поддержки предусмотрены прямые и безвозмездные выплаты пострадавшим предприятиям, где сохраняется уровень занятости. Прежние меры — отсрочка налогов, перенос платежей — неплохо подходили для крупного бизнеса, у которого есть подушка безопасности. У малого бизнеса такой подушки нет. Отсюда и практика таких выплат — ее мы наблюдаем не только в России, но и в целом ряде других стран.
Конечно, можно говорить о том, что 12 тысяч рублей — это недостаточно, тем более что малый и средний бизнес у нас работает в основном в крупных городах, где уровень доходов выше среднего по стране. Однако начало таких выплат может послужить сигналом местным властям, которые должны постараться реализовать аналогичные программы. Все это поможет сохранить по крайней мере часть малых предприятий.
К тому же государство не может сейчас выделять триллионы, мы ведь не знаем, сколько продлится этот кризис. Помочь нужно в первую очень наиболее пострадавшим«, — отметил Юрий Симачев.
В марте 2020 года в условиях пандемии коронавируса власти РФ ввели ряд мер поддержки экономики и бизнеса. 16 марта российское правительство приняло решение о создании антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей, введении отсрочки по взысканию налогов для туристической и авиационной отраслей, предоставлении предприятиям торговли доступа к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости, расширении действующих программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении программы рефинансирования для малого и среднего бизнеса, рекомендации проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, а также о новых мерах по поддержанию доступности ипотеки и снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.