Москва, , 11:07 — REGNUM Прямые безвозмездные выплаты предприятиям лучше помогут малому бизнесу, нежели меры, утвержденные ранее (отсрочка налогов, перенос платежей), ведь у малого бизнеса, у отличие от крупного, чаще всего нет необходимой подушки безопасности, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 17 апреля, директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев.

« Очень важно, что в новом комплексе мер поддержки предусмотрены прямые и безвозмездные выплаты пострадавшим предприятиям, где сохраняется уровень занятости. Прежние меры — отсрочка налогов, перенос платежей — неплохо подходили для крупного бизнеса, у которого есть подушка безопасности. У малого бизнеса такой подушки нет. Отсюда и практика таких выплат — ее мы наблюдаем не только в России, но и в целом ряде других стран.

Конечно, можно говорить о том, что 12 тысяч рублей — это недостаточно, тем более что малый и средний бизнес у нас работает в основном в крупных городах, где уровень доходов выше среднего по стране. Однако начало таких выплат может послужить сигналом местным властям, которые должны постараться реализовать аналогичные программы. Все это поможет сохранить по крайней мере часть малых предприятий.