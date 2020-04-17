Москва, , 11:05 — REGNUM На мировых рынках вновь нарастает волатильность и неопределённость. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.

«После стабилизации предыдущих двух-трёх недель волатильность на рынках опять несколько увеличилась. Вновь расширились кредитные спреды, снизились фондовые индексы, ослабли валюты и выросли доходности гособлигации развивающихся стран», — заявила Набиуллина.

«Но этот всплеск волатильности существенно меньше, чем тот, что мы наблюдали в середине марта», — подчеркнула она.