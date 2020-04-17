Москва, , 11:05 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, позволяющие отказаться от моратория на банкротство, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

России в качестве одной из мер поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса с апреля на полгода введен мораторий на банкротства как юрлиц, так и физлиц.

Новым законом закрепляется право любого лица, на которое распространяется действие моратория на возбуждение дел о банкротстве, заявить об отказе от применения в отношении него моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. При этом в случае продления правительством РФ действия моратория, ранее сделанное заявление об отказе лица от применения в отношении его моратория утрачивает силу. Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в отношении него моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Одновременно признается утратившим силу положение о том, что в делах о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после прекращения действия моратория в отношении должников, на которых он распространялся, признаются ничтожными сделки, совершенные в период действия моратория, по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей. Однако сделано исключение для совершаемых в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает 1% стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период на дату введения моратория.

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