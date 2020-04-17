Киев, , 11:04 — REGNUM Власти Украины сейчас приступили к фактическому логистическому блокированию городов, через механизм измерения температуры у людей на въездах в населенные пункты, заявил 17 апреля украинский политический эксперт Максим Кухар, комментируя ситуацию с коронавирусом.

Эксперт отмечает, что власти ранее приняли много «строгих, но правильных решений» по борьбе с коронавирусом и карантину, но такое блокирование точно убивает экономику больше, чем останавливает вирус.

«Всем понятно, что вирус уже качественно и ровным слоем размазан по стране носителями без всякой температуры. А вот 3 — 5-часовые пробки на въездах в города — вот это станет последней каплей еще для тысяч компаний в стране», — отмечает Кухар. Эксперт подчеркивает, что такой же ошибкой будет введение в стране комендантского часа — эта мера сейчас обсуждается.

«Переносчиков, конечно же, это не остановит. А вот еще работающим людям и компаниям — жизнь испортит окончательно», — добавил специалист.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 апреля на въездах в Киев водителям и пассажирам транспорта обязательно измеряют температуру в рамках карантина. Соответствующее решение принято властями столицы Украины, обеспечивает выполнение полиция совместно с медицинскими работниками.

«Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые автомобили и легковые автомобили, перевозящие более трех человек включительно с водителем. Понимаем, что это определенный дискомфорт, но он оправдан, учитывая динамику распространения инфекции», — заявил заместитель председателя КГГА Пётр Пантелеев.

По информации СМИ и пользователей соцсетей, на въездах в столицу Украины моментально образовались масштабные пробки.