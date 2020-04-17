Оренбург, , 11:00 — REGNUM В Оренбурге муниципальный театр кукол «Пьер» готовится к капитальному ремонту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что театр получит в рамках нацпроекта «Культура» субсидии. В настоящее время из городского бюджета выделено 1,5 млн рублей на проведение детально-инструментального обследования здания, подготовки сметной документации.

«Эти подготовительные работы и позволят войти в проект «Культурная среда». Театр «Пьеро» востребован среди маленьких и взрослых зрителей. И мы должны привести его помещения в современный вид», — подчеркнул глава Оренбурга Владимир Ильиных.

Для проведения капремонта театру необходимо 100 млн рублей. В планах модернизация зрительного зала, фойе, входной группы и административной части здания.