Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Дефицит петербургского бюджета в 2020 году может существенно превысить 100 млрд рублей из-за коронавирусных ограничений и попыток поддержать бизнес. Такими подсчетами с корреспондентом ИА REGNUM поделился доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев.

Он напомнил, что изначально принятый бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год предполагал его дефицит в размере 53 млрд рублей. Доходы в текущем году явно окажутся существенно ниже предполагаемого объема, а общий объем расходов, связанных с коронавирусом, может измеряться десятками миллиардов рублей.

«К уже предложенным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства на 4,5 млрд рублей добавляются ряд дополнительных расходов, связанных с поддержкой медработников. Кроме того, почти каждый день можно слышать о том, что очередные представители бизнеса обращаются к властям с просьбой о выделении финансовой помощи или преференций для бесперебойной работы предприятий того или иного сектора экономики. Это позволит им рассчитывать на ряд льгот и мер поддержки города. Учитывая всё это, общий объем расходов города на поддержку бизнеса и граждан может измеряться десятками миллиардов рублей», — подчеркнул эксперт.

Однако, указывает Голубев, большая часть расходов, направленных на борьбу с последствиями коронавируса, еще впереди: вероятнее всего, она придётся на период после спада пандемии, поскольку ряду компаний, в числе которых государственные и муниципальные унитарные предприятия, предстоит компенсировать понесенные за период карантина убытки.

«Надо понимать, что доходы бюджета пополняются постепенно и относительно равномерно в течение года, а значительные расходы нужно будет осуществлять во 2−3 квартале текущего года. Возможно, это приведет если не к урезанию ранее принятых расходов бюджета, то к отсрочке осуществления таких расходов во времени из-за выбора приоритетов. Вместе с тем компенсация потерь предприятиям после спада пандемии может растянуться не только на весь оставшийся 2020 год, но и последующий период», — говорит экономист.

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Ранее глава комитета имущественных отношений Петербурга Валерий Калугин заявил, что доходную часть бюджета Петербурга в 2020 году собрать уже точно не получится.

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