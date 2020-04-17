Сеул, , 11:02 — REGNUM Южная Корея заняла 15-е место среди стран-членов Комитета содействия развитию (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по размеру помощи, оказанной развивающимся странам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов и внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году Южная Корея оказала помощь развивающимся странам на сумму $2,52 млрд, что на $160 млн больше, чем годом ранее.

Известно, что наибольшую помощь оказали США ($34,61 млрд), Германия ($23,8 млрд), Великобритания ($19,3 млрд), Япония ($15,5 млрд), Франция ($12,1 млрд).

Комитет содействия развитию — центральный орган по координации помощи, оказываемой странами ОЭСР развивающимся странам. В его задачи входит повышение эффективности этой помощи, содействие созданию в развивающихся странах жизнеспособных экономических систем и их включение в мировую экономику. В комитет входит 29 государств-членов.

Известно, что Южная Корея присоединилась к Комитету содействия и развития в 2010 году.