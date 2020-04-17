Москва, , 10:52 — REGNUM Для преодоления экономических последствий, вызванных эпидемией коронавируса в РФ, нужно стимулировать не только спрос, но и предложение, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая сказала, что меры по стимулированию спроса не позволят восстановить экономику.

«В экономическом смысле мы сталкиваемся с чем-то больше похожим на ситуацию войны. Именно поэтому предлагаемые методы — как выплаты пособий, так и поддержка предприятий беспроцентными, а в ряде случаев и прощаемыми кредитами — имеют множество аналогий с экономикой военного времени, а не обычной «поддержкой предложения» в рамках очередного эндогенного бизнес-цикла, — сказал Григорьев. — Конечно, одним стимулированием спроса проблему не решить. Нужно заходить с двух концов — поддерживать как спрос, так и предложение».

В частности, как полагает эксперт, в РФ должны быть запущены масштабные программы кредитования малых, средних предприятий и самозанятых с перспективой полного прощения кредитов при условии целевой траты полученных средств. Кроме того, нужны отмена налоговых выплат в текущем году и льготный режим в последующие два года, а также выкуп привычного для этого периода объёма товаров/услуг государством либо, если выкуп невозможен, предоставление денежного эквивалента на условиях выполнения тех же правил, что и в случае с кредитованием.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВФ сделала прогноз, в соответствии которым в 2020 году может произойти худший экономический спад со времён Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.